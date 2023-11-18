Azerbaycan ve Ermenistan barış antlaşması ilkeleri üzerinde anlaştı
Rus resmi haber ajansı TASS, Azerbaycan ve Ermenistan'ın barış antlaşmasının ilkeleri üzerinde anlaştığını duyurdu. TASS haberini Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a dayandırdı.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 18 Kasım 2023 15:06, Son Güncelleme : 18 Kasım 2023 15:09
Rus resmi haber ajansı TASS, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış antlaşması görüşmelerine ilişkin son gelişmeyi duyurdu.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a dayandırılan haberde taraflar barış antlaşmasının temel ülkeleri üzerinde anlaştı.