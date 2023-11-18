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CHP'li belediye turizm ilçesini kırsala çevirdi!

İzmir Dikili'de 2019 seçimlerinde yüzde 57,70 oy alarak göreve gelen CHP'li Adil Kırgöz'e ilçe sakinleri tepkili. Vatandaşlar, turizm ilçesi Dikili'de yıllardır bir otogarın inşa edilemediğini söyledi. Otopark ve yük limanın merkezde olmasından şikayet eden Dikililer, seneler boyunca CHP'ye oy verdiklerini vurguladı. İki seçim arasında geçen süre zarfında hizmet gelmediğini belirten Dikililer, ilçenin kırsala döndüğünü, turizmin bitme noktasına geldiğini ifade etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Kasım 2023 08:31, Son Güncelleme : 18 Kasım 2023 15:29
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CHP'li belediye turizm ilçesini kırsala çevirdi!

Kuzey Ege'nin önemli ilçelerinden biri olan Dikili, başta inşa edilmeyen otogar, otopark ve yük limanının ilçenin merkezinde olmasından dolayı turizm ilçesinden daha çok kırsal bir bölgede yer alan ilçeye dönmüş durumda. Vatandaşlar yaşanan bu sıkıntılardan ve yapılmayan yatırımlar nedeniyle Dikili Belediye Başkanına tepki gösteriyorlar.

Yaklaşan yerel seçim öncesi tüm siyasi partilerde görev yapan belediye başkanları ve aday adayları çalışmalarını hızlandırmaya başladı. Görev yaptıkları veya yapacakları bölgelerde vatandaşların elini sıkmaya başlayan belediye başkanları veya aday adayları, bölgelerinde yaşayan vatandaşların nabzını tutmaya yoğunlaştı.

İzmir'in ilçesi olmasıyla birlikte İzmir'in merkezine 120 km uzaklıkta olan Dikili, konumu itibariyle Balıkesir ve İzmir arasında kalmış Kuzey Ege'nin önemli ilçelerinden biri. Fakat yaz nüfusunun yoğun, kış nüfusunun az olduğu Dikili'de başta otogar ve otopark sorunu olmak üzere yük limanın ilçenin merkezinde olmasından dolayı vatandaşlar şikayetçi.

Yük gemilerinin yanaştığı limana dar yollardan ve ilçenin merkezinden giden tırlar ilçenin düzenini bozmaya devam ediyor.

Konuya ilişkin 12 Aralık 2021 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi X sosyal medya hesabından şöyle bir paylaşım bulunmaktadır: Başkan Soyer'in Dikili ilçesine müjdelediği hizmet binası için çalışmalarımıza başladık. 8 bin 176 metrekarelik mevcut otogar alanına inşa edilen belediye hizmet binasında, Dikili Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi Yerel Hizmetler birimi ile İZSU birimleri olacak".

İKİ YIL ÖNCE YIKILAN OTAGAR HALA İNŞA EDİLMEDİ

Dikili'de yaklaşık iki yıl önce yıkılan ve hala inşa edilmeyen otogar hem şehir dışından gelenler için hem de Dikili'de yaşayan vatandaşlar için sorun yaratmaya devam ediyor. Yıkılan otogar arsasının önüne yerleştirilen konteynırlarla otogar hizmeti verilmeye çalışılıyor. Hiçbir can güvenliğinin olmadığı yerde vatandaşlar valizlerini indirip, bindirirken hem canlarını hem de kendilerini tehlikeye atmak zorunda kalıyor. Yaz nüfusunun yoğun olduğu bir turizm ilçesinde otogarın olmaması Dikili Belediyesi'nin hizmetlerinin vatandaşlar tarafından sorgulanmasına yol açıyor.

TUVALETTEN AKAN PİS SU YOLA GİDİYOR

Konteynırlardan oluşan otogarda bulanan tuvalet ise içler acısı bir durumda. Pis suyun yola aktığı ve her gün birden fazla kişinin kullandığı tuvalet hastalık saçıyor. Hem otogarın olmaması hem de yeterli önemin verilmemesi vatandaşlar açısından hizmetlerin yeterli olmaması endişeler yol açıyor. Dikili'de taksicilik yapan bir vatandaş, yıkılan otogardan dolayı ve yerine konteynırlarla kurulmuş bir otogar alanı yarattıkları için insanlar valiz indirip bırakırken çok büyük sıkıntı yaşıyor. Ana caddede olduğu için her an bir kaza olacak diye endişe ediyoruz. Bir planlama eksikliği var. Konteynırdan yapılmış tuvaletten her gün pis su akıyor ve çok kötü kokuyor. Otogarı olmayan tek ilçe olabileceklerini söyledi.

YÜK LİMANI HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Dikili'de yaşanan diğer bir sorun ise otopark sorunu olarak ortaya çıkıyor. Yazın nüfusun artmasıyla birlikte ve yük tırlarının ilçenin merkezine girmesinden dolayı arabalarıyla gelen vatandaşlar arabalarını park edecek yer bulamıyor. İlçenin merkezinde bulanan küçük kapasiteli otoparkların dışında vatandaşlar arabalarını çok uzak yere çekmek zorunda kalıyor. Vatandaş, "Otopark olmayışından dolayı büyük sorun yaşıyoruz. Diğer bir sorun ise limanın ilçenin merkezinde bulunması. Bundan dolayı trafikte büyük sıkıntı yaşıyoruz" diyerek sitemini ifade etti.

OTAGARI OLMAYAN TEK İLÇE OLABİLİRİZ

Dikili'de yaşanan Taksici Esnafı, "Yıkılan otogarın arsası belediye binası yapılması için ihale edildi. Fakat yaşanan ekonomik kriz ve artan maliyetlerden dolayı ihaleyi alan müteahhit İzmir Büyükşehir Belediyesinden farkını istiyormuş. Bu durumdan dolayı da mahkemelik olan bu süreçte inşaat durdu. Yıkılan otogardan dolayı ve yerine konteynırlarla kurulmuş bir otogar alanı yarattıkları için insanlar valiz indirip bırakırken çok büyük sıkıntı yaşıyor. Ana caddede olduğu için her an bir kaza olacak diye endişe ediyoruz. Bir planlama eksikliği var. Konteynırdan yapılmış tuvaletten her gün pis su akıyor ve çok kötü kokuyor. Otogarı olmayan tek ilçe olabiliriz. Yazın çok büyük sıkıntılar yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Yıkılan otogar arsası iki yıldır atıl bir vaziyette duruyor. Çok büyük bir çevre kirliliği yaratıyor. Yaşanan sıkıntılara Dikili Belediyesi el atmıyor. Yaşanan her olumsuz durumun çözümü için İzmir Büyükşehir Belediyesine başvuruluyor. Bu durum ise her şeyin geç kalınmasına neden oluyor. Dikili'nin en büyük sorunu otogar ve otopark sorunudur. Otopark olmayışından dolayı vatandaşlar büyük sorun yaşıyor" dedi.

MEVCUT BELEDİYE BAŞKANI ADAY YAPILIRSA KİMSE OY VERMEZ

"Dikili'de doğalgaz olmadığı için insanlar kışın başka yere gitmek zorunda kalıyor diyen Vatandaş; "Dikili Belediyesi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmalarıyla övünüyor. Örnek verecek olursam Çandarlı'da yaşayan vatandaşlar çok tepkili. Düğün salonu temel atma törenine kimse katılmadı. Şu anki belediye başkanı tekrar aday olursa kimse oy vermeyecek. Dikili Belediyesi'nde çalışan emekçilerin ek ödemelerini vermiyor. Aynı zamanda hizmet olarak çok yetersiz kalıyor. Dikili'ye bir üniversite şart. Çünkü ilçenin gelişmesi için çok önemli. Son zamanlarda Dikili'de konuşulan bölgemize gelecek olan doğalgaz nedeniyle Dikili Belediye Başkanı 'yolları yeni yaptırdım kazdırtmam' diyor. Gerçekten biz vatandaş olarak zor durumda kalıyoruz. Yaklaşık dört yıl boyunca vatandaşların içine çıkmadı. Yerel seçim yaklaştığı için yeni yeni sokaklara iniyor" diye konuştu.

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