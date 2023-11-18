Yurt içi piyasalarda gözler faiz kararında

Yurt içinde, geçen hafta dalgalı seyir izleyen BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,06 artışla 7.853,36 puandan tamamlarken, gelecek hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında açıklayacağı faiz kararı yatırımcıların odağına yerleşti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan artırarak yüzde 37,50'ye çıkartacağını tahmin ediyor.

Geçen hafta, Deutche Bank'ın Türk tahvillerinin 2024'te en iyi performans gösteren gelişmekte olan tahviller arasında yer alabileceğini duyurmasının ardından, BNP Paribas da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) son aylarda yaptığı para politikası düzenlemesinin ardından Türk tahvillerinin daha cazip hale geldiğini bildirdi.

Düşüş eğilimini sürdüren Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) geçen hafta 3 yılın ardından ilk kez 350 baz puanın altına inerek 347,1 seviyesini test etti. Böylece CDS hafta başından itibaren yaklaşık 31 baz puan gerilemiş oldu.

Dolar/TL, haftayı bir önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 28,6789'dan tamamladı.

Analistler, BIST 100 endeksinde teknik açıdan 7.900 ve 8.000 seviyelerinin direnç, 7.800 ve 7.700 puanın ise destek olarak öne çıkabileceğini ifade etti.

Gelecek hafta izlenecek veriler

Gelecek hafta yurt içi veri gündeminde, pazartesi günü uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışı ÜFE, salı günü tarımsal girdi fiyat endeksi, çarşamba günü tüketici güven endeksi, perşembe günü TCMB'nin faiz kararı, haftalık para ve banka istatistikleri, cuma günü kapasite kullanım oranı, reel kesim güven endeksi takip edilecek.