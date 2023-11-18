Erdoğan'dan 'yüzde 50+1' kuralı için 'Değiştirilmeli' çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya ziyareti dönüşünde gazetecilere konuştu. Gazeteciler Erdoğan'a gelecek yerel seçimde vatandaşın önünde 'yüzde 50 art 1' kuralının kaldırılması için bir sandık gelip gelmeyeceğini sordu.

Cumhurbaşkanı, '50+1' kuralının değişmesinden yana olduğunun anımsatılması üzerine "50+1 şartının değişmesi konusunda aynı fikirdeyim, isabetli olur. Çoğunluğu alan adayın seçilmesi usulüne geçilmesi halinde Cumhurbaşkanlığı seçimi de seri olur, uğraştırmaz ve yanlış yollara da sevk etmez" dedi.

'Kimin eli, kimin cebinde belli değil'

Erdoğan şöyle devam etti: "Mevcutta 50+1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor. Kimin eli, kimin cebinde belli değil. Yok altılı, yok on altılı masa. Bundan sonra kim bilir daha neler çıkar? Ama oy sayısı itibarıyla 'En fazla oyu alan aday seçilir' denildiği zaman seçim hızlıca tamamlanır. Diğer yandan Mevcut anayasamızın satır aralarında darbeci zihniyetin ruhunun dolaşıyor olması bizleri en çok rahatsız eden konu. Ayrıca dünya 1980'li yıllardan bugüne çok değişti. Bu değişiklikler anayasa metnine yansıtılmaya çalışılsa da bu anayasamızın metinsel bütünlüğünü yok etti.

Yeni, sivil, kapsayıcı ve çağın gerekliliklerine tam uyumlu bir anayasayı Türkiye'ye kazandırmak, ulaşmayı arzu ettiğimiz en önemli hedeflerimizden biri. Meclis'te yeni anayasa çalışmalarına birkaç defa başladık ancak muhalefetin engellemeleri, verdiği sözleri yerine getirmemesi nedeniyle hep yarım kaldı. Biz verdiğimiz sözün arkasındayız, milletimizi hak ettiği sivil anayasaya kavuşturacağız."

'Yüzde 50 artı 1 sistemi' nedir?

'Yüzde 50+1', geçerli oyların yüzde 50'sinden 1 oy fazlası alan adayın seçilmesi anlamına geliyor. 21 Ekim 2007'deki referandumla kabul edilen cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi yöntemiyle uygulanmaya başlandı. Bu sistemde çok sayıda parti bir adayın çevresinde bir araya gelerek ittifak yapabiliyor.