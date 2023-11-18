Atatürk'e hakaretten tutuklandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Atatürk'e hakaret ettiği öne sürülen Kemal Cıbuk tutuklandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 18 Kasım 2023 16:52, Son Güncelleme : 18 Kasım 2023 16:53
İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde Atatürk Anıtı önüne gelip Atatürk'e hakaret ettiği öne sürülen Kemal Cıbuk, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanan ve işsiz olduğu öğrenilen Cıbuk, çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
İnegöl Cumhuriyet Savcılığı'nın olayla ilgili soruşturması sürüyor.