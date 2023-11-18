44 Türk vatandaşı daha Gazze'den tahliye edildi

Öte yandan, yeni bir grup Filistinlinin tedavi amaçlı Gazze'den ülkemize getirilebilmeleri için ilgili kurumlarımızla işbirliği halinde çalışmalarımız sürmektedir."

Gazze'deki vatandaşlarımızın tamamının tahliyesini güvenli şekilde ve en kısa zamanda sonuçlandıracağımıza inanıyoruz.

Tahliye bekleyen vatandaşlarımız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ve aile yakınlarının Mısır üzerinden ülkemize getirilebilmelerini teminen girişimlerimiz bir süredir devam etmekteydi.

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