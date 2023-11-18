Başkentte sağanak etkili oluyor

Kentte akşam saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

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