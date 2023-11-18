Başkentte sağanak etkili oluyor
Başkent Ankara'da kuvvetli sağanak etkili oluyor
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Kasım 2023 18:45, Son Güncelleme : 18 Kasım 2023 18:47
Kentte akşam saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Araçlar biriken sular nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, yağışa cadde ve sokaklarda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda sağanağın durmasını bekledi.
Ankara Valiliği, akşam saatleri için kuvvetli sağanak uyarısında bulunmuştu.