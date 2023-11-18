Bursa'da midibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Yaralanan sürücüler ile yolcular İbrahim Çiçekoğlu ve Yusuf Aslan ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

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