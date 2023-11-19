Erzurum'da iki ayrı kaza; 2 ölü, 7 yaralı

Yaşar K'nin kullandığı 35 GC 8610 plakalı hafif ticari araç, Ilıca yolu Dadaşkent mevkisinde refüje çarptıktan sonra yolun karşı şeridine devrildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Yaşar K'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Z.K, B.K, F.K, B.K, M.Y.K, K.K. ve G.K. ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tortum ilçesinde ise; nohut yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. Azerbaycan uyruklu V. N. (37) kullandığı 35 ZA 114 nohut yüklü tır, Oltu-Tortum karayolunda Aksu Mahallesi mevkisinde kontrolünü kaybederek önce bariyerlere ardından da yol kenarına devrildi. Kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Tır sürücüsüne kaza yerinde ilk müdahale yapıldı ve ardından Tortum Devlet Hastanesine kaldırıldı, ancak müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.