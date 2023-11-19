Türkiye, İsrail'in Gazze'deki El-Fahura Okulu'na yaptığı saldırıyı kınadı

Bakanlık, Ankara'da 389 arsayı açık artırma ile satacak
Bakanlık, Ankara'da 389 arsayı açık artırma ile satacak
Okullarda iki yabancı dilin öğretileceği modelin pilot uygulaması başladı
Okullarda iki yabancı dilin öğretileceği modelin pilot uygulaması başladı
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı başladı
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı başladı
Uluslararası uyuşturucu karteli lideri İstanbul'da yakalandı
Uluslararası uyuşturucu karteli lideri İstanbul'da yakalandı
Otobüs, minibüs ve taksi'de 'ruhsat'ta yasal düzenleme geliyor
Otobüs, minibüs ve taksi'de 'ruhsat'ta yasal düzenleme geliyor
Elektrikli otoya ÖTV desteği! İşte yeni fiyatlar
Elektrikli otoya ÖTV desteği! İşte yeni fiyatlar
Cumhur İttifakı'nda yerelde 2019 formülü
Cumhur İttifakı'nda yerelde 2019 formülü
Fahiş fiyata ağır ceza 'torba'da
Fahiş fiyata ağır ceza 'torba'da
Uçak seferlerine olumsuz hava engeli
Uçak seferlerine olumsuz hava engeli
AFAD'dan 72 il için 'turuncu' ve 'sarı' uyarı
AFAD'dan 72 il için 'turuncu' ve 'sarı' uyarı
Bakan Koca'dan antibiyotik uyarısı
Bakan Koca'dan antibiyotik uyarısı
Başkentte sağanak etkili oldu: Vatandaşlar zor anlar yaşadı
Başkentte sağanak etkili oldu: Vatandaşlar zor anlar yaşadı
Bir ilimize daha YHT geliyor
Bir ilimize daha YHT geliyor
Elektrikli otomobil fiyatları düşecek mi?
Elektrikli otomobil fiyatları düşecek mi?
'Metrekareye 50 ila 100 kilogram arası yağış düşebilir'
'Metrekareye 50 ila 100 kilogram arası yağış düşebilir'
Erdoğan'dan 'yüzde 50+1' kuralı için 'Değiştirilmeli' çağrısı
Erdoğan'dan 'yüzde 50+1' kuralı için 'Değiştirilmeli' çağrısı
Öğretmenlerden 'Şubat'ta mülakatsız 100 bin atama' talebi
Öğretmenlerden 'Şubat'ta mülakatsız 100 bin atama' talebi
Zafer Partisi iki ilde aday çıkarmayacak
Zafer Partisi iki ilde aday çıkarmayacak
'Ülkemize getirilen Gazzeli 27 hastanın teşhisleri kesinleşti, tedavileri devam ediyor'
'Ülkemize getirilen Gazzeli 27 hastanın teşhisleri kesinleşti, tedavileri devam ediyor'
'Gazzeli öğrenciler' kararının Dünya'ya örnek olmasını dilerim'
'Gazzeli öğrenciler' kararının Dünya'ya örnek olmasını dilerim'
Toplu taşımada 'mülkiyet' sorununu çözecek yasa teklifi hazırlanıyor
Toplu taşımada 'mülkiyet' sorununu çözecek yasa teklifi hazırlanıyor
KDK'den para puanların banka hesabına ödenebileceği tavsiyesi
KDK'den para puanların banka hesabına ödenebileceği tavsiyesi
İntikali yapılmamış tarım arazileri için mirasçılık belgesi talep edilecek
İntikali yapılmamış tarım arazileri için mirasçılık belgesi talep edilecek
Borsada yüksek yargı freni
Borsada yüksek yargı freni
2023 dönemi vergi matrahını etkilemeyecek
2023 dönemi vergi matrahını etkilemeyecek
Elektrikli otomobillerin ÖTV matrahında düzenlemeye gidildi
Elektrikli otomobillerin ÖTV matrahında düzenlemeye gidildi
Otomotivde Çin pazarı, tüketiciler için uygun fiyatlı model sunuyor
Otomotivde Çin pazarı, tüketiciler için uygun fiyatlı model sunuyor
Türkiye, sondaj çalışmalarını sınır ötesine taşıyacak
Türkiye, sondaj çalışmalarını sınır ötesine taşıyacak
Cevdet Yılmaz'dan işsizlikle mücadele ve istihdam vurgusu
Cevdet Yılmaz'dan işsizlikle mücadele ve istihdam vurgusu
TÜİK açıkladı: İşte Türkiye'nin en mutlu ili
TÜİK açıkladı: İşte Türkiye'nin en mutlu ili
Ana sayfaHaberler Dünya

Türkiye, İsrail'in Gazze'deki El-Fahura Okulu'na yaptığı saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki El-Fahura Okulu'na yaptığı saldırıyı kınadı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Kasım 2023 07:18, Son Güncelleme : 19 Kasım 2023 07:38
Yazdır
Türkiye, İsrail'in Gazze'deki El-Fahura Okulu'na yaptığı saldırıyı kınadı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail'in, Gazze'de BM bünyesinde bulunan El-Fahura Okulu'na yaptığı ve "onlarca masum Filistinli çocuğu katlettiği saldırının" en şiddetli biçimde kınandığı bildirildi.

İsrail'in bu saldırısının, "Gazze'de doğrudan sivil halkı ve özellikle çocukları kasıtlı ve insafsız biçimde hedef aldığının bir başka kanıtı" olduğu belirtilen açıklamada, "Gazze'de, son beş haftada İsrail'in ellerinde hayatını kaybeden kadın ve çocukların sayısı insanlık için bir utanç kaynağıdır. İsrail'in, işlediği bu ağır suçlarla hukuku ve tüm insani değerleri ayaklar altına almasına uluslararası toplum daha fazla göz yummamalıdır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İnsanlık tarihine şimdiden kara bir leke olarak geçen bu katliamların sorumluları, yarattıkları bu tarifsiz acının hesabını yargı önünde mutlaka vereceklerdir. Gazze'de derhal koşulsuz ve kalıcı ateşkes ilan edilmesi şarttır. Uluslararası camianın vicdan sahibi her üyesini bu doğrultuda gereken adımları atmaya çağırıyoruz."

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda, UNRWA bünyesindeki, çok sayıda kişinin sığındığı El-Fahura Okulu ile Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesindeki Tel ez-Zater Okulu'nu bombalamıştı.

İsrail saldırısında çok kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirilirken, okul koridorlarında kalan cenazeleri çıkarmada büyük zorlukların yaşandığı aktarılmıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber