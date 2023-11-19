Belediye işçisi çöplükte kayboldu: Arama başlatıldı
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde bir kişinin çöp depolama tesisinde kaybolduğu iddiasıyla arama çalışması başlatıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Kasım 2023 07:27, Son Güncelleme : 19 Kasım 2023 08:32
İlçedeki çöp depolama ve kompost tesisinde Z.M'nin kaybolduğu iddiası üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.
AFAD, Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği, İHH ve Eğitim, Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği ekiplerinin katıldığı yaklaşık 4 saat süren çalışmalarda sonuç alınamadı.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verilen arama çalışmalarının sabah erken saatlerde tekrar başlayacağı öğrenildi.