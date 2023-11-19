Belediye işçisi çöplükte kayboldu: Arama başlatıldı

AFAD, Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği, İHH ve Eğitim, Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği ekiplerinin katıldığı yaklaşık 4 saat süren çalışmalarda sonuç alınamadı.

İlçedeki çöp depolama ve kompost tesisinde Z.M'nin kaybolduğu iddiası üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

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