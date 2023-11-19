İstanbul'a mevsimin ilk karı yağdı

Tepeye çıkan yokuşlarda kar örtüsü oluşurken, bazı araçlar da yol kenarında bekledi.

Ümraniye, Beykoz, Çekmeköy, Üsküdar ve Kartal bölgelerinin yüksek kesimlerinde de kar başladı.

Çatalca'da saat 06.00 sıralarında etkili olan kar nedeniyle TEM otoyolunun bir kısmı ve yol kenarındaki yeşil alan beyaz örtüyle kaplandı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net