Fahiş fiyata ağır ceza 'torba'da

AK Parti, deprem bölgesindeki fahiş fiyat uygulamalarına verilen cezaların artırılması için yasa teklifi hazırlıyor.

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; AK Parti grup yönetimi bakanlıklardan gelen yasal düzenleme talepleri ile ilgili bir çalışma başlattı. Yaklaşık 80 maddelik talep listesinden acil olarak çıkarılması gerekenleri torba teklif olarak önümüzdeki günlerde Meclis'e sunmayı planlayan AK Parti yönetimi, özellikle deprem bölgesindeki fahiş fiyat uygulamalarını mercek altına aldı.

İnşaat malzemelerinden gıdaya, kira fiyatlarından ham maddeye kadar birçok alanda fahiş fiyatların uygulandığını tespit eden AK Parti, bu konudaki cezaların artırılması için yasal düzenleme yapacak. AK Parti kaynakları, mevcut mevzuatta, fahiş fiyat uygulayanlara her bir aykırılık için 10 bin liradan 100 bin liraya kadar para cezası verildiğini, bir takvim yılı içinde tekrarı halinde her bir tekrar için bir önceki cezanın iki katı uygulandığını hatırlattı. Mevcut yasalardaki bu cezaların deprem bölgesinde üç katına kadar uygulanabilmesi için torba teklifte düzenleme yapılacak. Yine deprem bölgesi için fahiş fiyat uygulayanların işletmesinin geçici olarak kapatılması da mümkün olabilecek. Ayrıca deprem ve salgın dönemlerinde fahiş fiyat uygulamalarına hapis cezası verilmesine yönelik bir düzenleme yapılması da tartışılıyor.

ÇEKLERLE İLGİLİ SÜRE UZATIMI



AK Parti'nin hazırladığı torba teklifte, Dijital Vergi Dairesi uygulamasına yönelik bazı teknik düzenlemeler de yer alacak. AK Parti kurmayları, bu kapsamda mükelleflerin beyanname, bildirim, dilekçe gibi belgeleri elektronik ortamda verilebilmesi ve bu belgelere ilişkin işlemlerin sonuçlarının elektronik ortamda sunulmasına ilişkin teknik düzenlemeler yapılacağını kaydetti. Torba teklifte, iş dünyasının talepleri doğrultusunda, üzerindeki yazılı keşide tarihinden önce çeklerin ödenmek için muhatap bankaya ibrazını geçersiz kılan düzenlemenin uygulama süresi 1 Ocak 2024'ten itibaren iki yıl daha uzatılması da öngörülüyor.