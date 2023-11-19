İYİ Parti'de istifa dalgası büyüyor

Mayıs seçimlerindeki hezimetin ardından ortağı CHP ile yolları ayıran İYİ Parti'de yerel seçim öncesi yol ayrımları yaşanıyor. Partide yeni isimlerin istifa etmesi bekleniyor. Genel Başkan Akşener'e parti içinden 'CHP ile ittifak yapmadığı' eleştirileri geliyor. Akşener'in Ankara'da ve İstanbul'da aday çıkarması durumunda, partiden milletvekilleri ve üst düzey yöneticiler istifa edecek. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın eski özel kalem müdürü Yüksel Arslan'ın da ismi partiye veda edecekler arasında geçiyor.

ESKİ ÖZEL KALEM İSTİFA EDEBİLİR

Akşener'in önceki seçimlerde yanından ayırmadığı CHP'li belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na karşı aday çıkarması durumunda da partiden istifaların gelebileceği belirtiliyor. Bu kapsamda İYİ Parti'nin Ankara'da aday çıkarması halinde Yavaş'ın eski Özel Kalem Müdürü İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan'ın da istifa edeceği ifade ediliyor.

GİDEN GİDENE

Seçimlerin ardından dağılma sürecine giren İYİ Parti'de Hasan Sami Özvarinli, Taylan Yıldız, Ahat Andican, Hasan Subaşı, Aytun Çıray, Nebi Hatipoğlu gibi partinin önemli isimleri istifa etmişti. Son günlerde ise Durmuş Yılmaz ile Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Bahadır Erdem ve Ankara Milletvekili Adnan Beker de görevlerinden istifa etti.

Vekil seçilirken sorununuz yoktu!

İstanbul Şile'de düzenlenen istişare toplantısının açılışında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinde yaşanan istifalar hakkında ilk kez konuştu. Partisinden ayrılan milletvekillerine sitem eden Akşener, ayrılan isimlerin HDP'yi öne sürmesine ilişkin "Vekil seçilirken bir sorununuz yoktu" ifadesini kullandı. "Benim ve oğlumun hesapları gayrı resmi kontrol edildi. Bu doğru" diyen Akşener, "Benim ve ailemin belediyelerle işi gücü yok. Kanıtlanırsa siyaseti bırakırım" dedi.

SEÇMENE HAKARET

Akşener, 8 kişinin partisinden istifa ettiğini belirterek şöyle konuştu: "Genel olarak da her giden arkadaş çok ilginç bir şekilde bizi HDP ile eş güdüm haline getirerek gitti. Siz 2018'de CHP'ye yaptığımız ittifak çerçevesi içinde o ittifakta birinci, ikinci sıralardan seçilecek yer olan üçüncü sıralardan ben yazdım. Her giden arkadaş millete hesap vermek yerine hakaret etmeyi tercih etti."

Mehmet Güney