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Cumhur İttifakı'nda yerelde 2019 formülü

Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP, 2024 Yerel Seçimleri için çalışmalarını hızlandırdı. İki partinin görevlendirmesiyle oluşturulan heyet 6'ncı toplantısını yaptı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 19 Kasım 2023 08:09, Son Güncelleme : 19 Kasım 2023 08:11
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Cumhur İttifakı'nda yerelde 2019 formülü

Yenişafak Gazetesi'nden Nur Banu Aras'ın haberine göre; yerelde ittifak için 81 ilin siyasi eğilimini inceleyen heyetler çalışmalarını tamamlayarak liderlere sunacak. 2014 ve 2019 seçimlerini inceleyen heyet, geçtiğimiz seçimlere benzer bir ittifakın kurulması eğiliminde.

ANLAŞMAZLIK YOK

Bu kapsamda, özellikle 2019'daki yerel seçimlere benzer bir ittifakın kurulması gündemde. Her il ve ilçede ortak adayın gösterilmeyebileceğini ifade eden AK Parti kurmayları, "İttifak yapacağız ama ittifak yapmayıp ayrı adaylar çıkaracağımız illerde ya da ilçelerde bilerek çıkarmamış olacağız. İki partinin de ayrı ayrı aday çıkaracağı iller olabilir. Bu iki parti ittifak yapar ama anlaşamamız gibi bir şey yok" dedi.

Heyetler bugüne kadarki toplantılarda ittifakın temel ilkelerini belirledi. İlk ilkenin Cumhur İttifakı'nın oy oranını yükseltmek ve CHP'nin eline bırakılan illeri geri almak olduğu öğrenildi.

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