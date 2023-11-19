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Elektrikli otoya ÖTV desteği! İşte yeni fiyatlar

Yüzde 10'luk ÖTV'ye tabi olan elektrikli otomobillerin matrahı 1 milyon 250 bin TL'den 1 milyon 450 bin TL'ye yükseltildi. Matrah 1 milyon 250 bin TL'yi geçseydi, fiyat yüzde 40 dilimde 2 bin 100 TL'ye çıkacaktı.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 19 Kasım 2023 08:20, Son Güncelleme : 19 Kasım 2023 08:21
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Elektrikli otoya ÖTV desteği! İşte yeni fiyatlar

Tüketicinin elektrikli otomobillere daha kolay ulaşabilmesi için matrah limiti artırıldı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararla, motor gücü 160 kW'ın altındaki elektrikli motorlu binek otomobiller için ÖTV matrahında değişiklik yapıldı. Yüzde 10 ÖTV oranına tabi olan elektrikli otomobiller için matrah eşiği 1 milyon 250 bin TL'den 1 milyon 450 bin TL'ye çıkarıldı.

Buna göre satış fiyatı 1 milyon 914 bin TL'ye kadar olan elektrikliler yüzde 10'luk ÖTV'ye tabi olacak. Matrah 1 milyon 250 bin TL'yi geçseydi fiyat yüzde 40 dilimde 2 bin 100 TL'ye çıkacaktı. Yani fiyat otomatikman 186 bin civarında artacaktı. Matrah düzenlemesiyle kazanan vatandaş oldu. Firmalar fiyat artırsa bile yüzde 10 dilime girdiği için fiyatta avantaj yakalanacak.

16 MARKA 29 MODEL

Cardata'nın verilerine göre Türkiye otomobil pazarında yüzde 10 ÖTV dilimine giren 16 markanın toplam 29 elektrikli otomobil bulunuyor.

Yüzde 10 ÖTV dilimine giren markalar arasında Çinliler, Güney Koreli ve Avrupalı markalar ile Türkiye'nin otomobili Togg da var. MG'nin üç, Opel'in üç, Peugeot'nun üç, Renault'nun üç, Citroen'in iki, Hyundai'nin iki modeli bulunuyor. Togg T10X modelinin iki versiyonu yüzde 10 ÖTV dilimine giriyor.

PAZAR PAYI % 5.8

Türkiye otomobil pazarında elektrikli otomobillere talep artıyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre yılın ilk 10 ayında 43 bin 682 adet elektrikli otomobil satıldı.

Elektrikli otomobillerin payı yüzde 5.8 oldu. Sadece ekimde satışlar yüzde 929 gibi yüksek seviyede artarak 9 bin 87 adet seviyesinde gerçekleşti.

Elektrikli otomobillerin pazar payı ise yüzde 11 oldu. tahminlere göre 2023 sonunda elektrikli otomobil pazarı 60 bin adeti geçecek.

TRAFİKTE 60 BİN ELEKTRİKLİ OTO VAR

Yollardaki elektrikli otomobil sayısı hızla artıyor. 2022 sonunda Türkiye'de elektrikli otomobil sayısı 14 bin 552 adetti. 2023 Ekim sonu itibariyle bu sayı 60 bin 306 adet oldu.

İŞTE YENİ FİYATLAR

UFUK SANDIK

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