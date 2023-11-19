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Saplantılı müşteri, bankacı kadının hayatını kabusa çevirdi

Özel bir bankada çalışan Songül A., banka müşterisinin ısrarlı tacizlerine maruz kalınca çareyi savcılıkta aradı. Songül A., "Aşık oldum, seni seviyorum. Kapıda seni bekliyorum, gitmeyeceğim" diyen ısrarcı müşterisine evli olduğunu kendisinden uzak durmasını söylemesine rağmen ısrarlı takibine maruz kaldı. Şikayet sonrası şüpheli hakkında 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 19 Kasım 2023 08:53, Son Güncelleme : 19 Kasım 2023 08:53
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Saplantılı müşteri, bankacı kadının hayatını kabusa çevirdi

Özel bir bankada çalışan Songül A. (36), banka müşterisinin ısrarlı tacizlerine maruz kalınca çareyi savcılıkta aradı. İstanbul Levent'teki bankanın satış pazarlama departmanında çalışan Songül A. (36), 1 yıldır müşterisi olan İrfan A., ile bankacılık işlemleri hakkında konuştu.

Genç kadının şirket hattına müşterisi tarafından bir süre sonra aşk dolu mesajlar gelmeye başladı. İddiaya göre İrfan A., banka çalışanına, 'Aşık oldum, seni seviyorum' ve 'Kapıda seni bekliyorum, gitmeyeceğim' şeklinde mesajlar gönderdi.

UZAKLAŞTIRMA TALEP ETTİ

Bir süre daha İrfan A.'nın bankaya geldiğini gören Songül A., savcılığa giderek müşterisi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kendisini sözlü taciz ve takip eden müşterisinin attığı mesajlardan vazgeçmesini söylemesine rağmen devam ettiğini belirterek uzaklaştırma talepli şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İrfan A. ifadesinde, bankacı kadının evli olduğunu bilmediğini öne sürdü. Saplantılı müşterinin 4 yıla kadar hapsi isteniyor.

ATAKAN IRMAK

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