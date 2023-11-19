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Tüketici hakem heyetleri 10 ayda 816,7 milyon liralık uyuşmazlığı karara bağladı

İstanbul'da faaliyet gösteren 37 tüketici hakem heyetine, ocak-ekim döneminde gelen başvuru sayısı 159 bin 323'ü bulurken işlem gören dosyaların mali değeri 816 milyon 706 bin lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Kasım 2023 10:34, Son Güncelleme : 19 Kasım 2023 10:35
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Tüketici hakem heyetleri 10 ayda 816,7 milyon liralık uyuşmazlığı karara bağladı

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, İstanbul'daki tüketici hakem heyetlerinin faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, kentte görevli 37 tüketici hakem heyetine ocak-ekim döneminde toplam 159 bin 323 başvuru yapıldı. Değerlendirilen başvurulardan 65 bin 565'inde tüketici lehine karar verildi.

İstanbul'da bu dönemde işlem gören dosyaların toplam mali değeri 816 milyon 705 bin 581 lira olarak hesaplandı. Anadolu Yakası'nda en fazla başvuru 8 bin 819 ile Ümraniye'den, Avrupa Yakası'nda ise 6 bin 631 ile Küçükçekmece'den geldi.

- En çok başvuru perakende ticaret sektöründen

İstanbul'da yapılan başvuruların sektörel dağılımına bakıldığında, 10 aylık dönemde yüzde 53,72 ile perakende sektörünün ilk sırada olduğu görüldü. Bu sektör, 85 bin 595 başvuruyla ilk sırada yer aldı.

Perakende ticareti, sektör belirtilmeyen ve elektronik ortamda yapılan diğer başvurular, diğer hizmetler sektörü, abonelikler, finansal hizmetler, ulaşım-sağlık-eğitim, turizm hizmet sektörleri takip etti.

İstanbul İl Tüketici Hakem Heyeti, bu dönemde 15 bin 671 başvuruyla Türkiye genelinde en fazla başvuruyu alan yer oldu.

- Denetimlerde 1 ayda 5,4 milyon lira ceza

Öte yandan İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince 14 Ekim-13 Kasım döneminde ulusal marketler, ekmek fırınları, haller ve pazar yerleri, oto galerileri, AVM'ler ve restoranlar başta olmak üzere birçok işletmede denetimler gerçekleştirildi.

Bu denetimlerde fiyat etiketi, kasa-reyon fiyat farkı, haksız fiyat artışı, gramaj ve ambalajlar, stokçuluk, künye, yetki belgesi, elektronik iletiler dahil 17 bin 875 ürün ve hizmet incelendi.

Denetimler sonucu, 2 bin 18 üründe kanuna aykırılık tespit edildi, 5 milyon 414 bin 988 lira idari para cezası uygulandı.

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