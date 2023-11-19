Bakanlık, Ankara'da 389 arsayı açık artırma ile satacak

Satışa sunulan arsaları alanlar bağ-bahçe, sanayi alanı ve iş yeri gibi mülkleri inşa edebilecekler. Kahramankazan, Çamlıdere, Haymana, Polatlı, Sincan, Yenimahalle, Çubuk, Gölbaşı'ndaki 389 muhtelif arsa 28-29 Kasım 2023 'de saat 10.30'da Ankara The Green Park Otel'de düzenlenecek olan açık artırmayla satışa çıkacak. Online katılımın da sağlanabildiği açık artırmaya ayrıca internetten üzerinden de teklif verilebilecek.

KDV'den muaf

Bakanlığın satışa çıkardığı 389 muhtelif arsa KDV'den muaf tutuluyor. Kanuni faizin uygulanacağı satışlarda tutarın yüzde 25'i peşin olacak, kalan tutara ise 24 ay vadeyle yapılacak. Farklı metrekarelerde ve oldukça uygun fiyatlarla satışa çıkar arsalarda peşin ödemelerde yüzde 20 indirim fırsatı bulunmakta.

Vatandaşların ilgisi yoğun

Burak Keskin isimli vatandaş kampanya ile ilgili olarak, ''Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın arsa satışını duydum. Ankara zemin açısından Türkiye'nin en sağlam yerlerinden biri. Deprem riski en düşük bölgelerden. Ayrıca Ankara'da arsalar oldukça kıymetli, geleceğe yatırım yapmak istiyorum. Satışa çıktığında almak istiyorum'' dedi.

Kemal Cenk İçler isimli vatandaş ise Ankara'da satışa sunulacak arsalar yatırım yapmak için ideal bölgelerde olduğunu söyledi. İçler, ''Ödeme kolaylığı da sağlanıyor. Yüzde 20-25 peşinat olacağı söylendi. Geri kalan borcun 24 ay vadeye yayılacağı duyuruldu. Bu fırsatı değerlendirmek istiyorum'' diye konuştu.

Verilen bilgiye göre, Açık Artırma toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin, katılım teminatı olarak toplantı öncesinde Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin Halk Bankası Şubesi hesabına teminatı ödemeleri gerekmektedir.