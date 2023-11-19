Hem meslek sahibi oluyor hem aile bütçelerine katkı sağlıyorlar

Tuşba Belediyesi, ilçedeki kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını sağlamak amacıyla düzenlediği kursları aralıksız sürdürüyor. Üç yıldır ilçede faaliyet gösteren Kalecik Toplum Yaşam Merkezinde açılan birbirinden farklı kurslara katılan kadınlar bir yandan meslek öğrenirken bir yandan da aile bütçelerine katkı sağlıyor. Dikiş nakıştan okuma yazma kursuna, bilgisayardan üniversite hazırlık kurslarına kadar 40 adet kursun yer aldığı merkezde yaklaşık bin kursiyer eğitim görüyor.

Kalecik Toplum Yaşam Merkezini ziyaret eden Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, burada kursiyerlerle sohbet etti. Kalecik Toplum Merkezinin üç yıldır vatandaşlara hizmet sunduğunun altını çizen Başkan Akman, "Burada 40 kursta yaklaşık bin kursiyerimiz var. Burada el işi, nakış, dikiş, okuma yazma kurslarının yanında üniversite öğrencilerimiz için kurslar var. Bunun yanında kursa gelen kadınlarımızın çocukları için kreşimiz bulunuyor. Kurslarımızdaki tüm malzemeleri, öğrencilerimizin kaynak kitaplarını, deneme sınavı kitaplarını biz veriyoruz. Ayrıca üniversite sınavına giren tüm öğrencilerin sınav ücretlerini de biz sağlıyoruz. Yine burada futbol, voleybol ve basketbol alanlarında çocuklarımız yazın açık alanda kışın ise kapalı spor salonunda eğitim alıyor" dedi.

Buradaki kurslara katılan kadınların bir yandan meslek öğrenirken bir yandan da aile bütçelerine katkı sağladığını belirten Akman, "Kadınlarımızdan kimi çeyiz yapıyor kimi yaptığı ürünleri satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Kadınlarımız evde boş oturacaklarına buraya gelerek hem sosyalleşiyorlar hem sohbet ediyorlar hem de meslek öğreniyorlar" ifadelerini kullandı.

Tuşba Belediyesi tarafından açılan okuma yazma kursuna gelen Aysel Özbek isimli vatandaş, "Zamanında amcam benim okumama müsaade etmedi. Buraya taşındıktan sonra okuma yazma kursuna geldim. Sıfırdan başladım şimdi lise 2. sınıftayım. Okumak çok güzel bir duygu. Okuyamam, yapamam diye bir bahane yok. İnsanlar yeter ki istesinler. Yapılmayacak bir şey yok. Okuma yazma bilmeyenler bir hastaneye ya da işlerinin olduğu bir yerde kendilerini ifade edemezler. Artık gittiğim her yerde kendimi ifade ediyorum. Hedefim üniversiteye gitmek ve torunlarımla mezuniyet yaşamak. Psikolog olmak istiyorum. Ben bu imkanları bize sunan Tuşba Belediyesine teşekkür ediyorum" dedi.

Dikiş nakış kursuna gelen Menekşe Yiğit isimli vatandaş da, daha önce evde zamanını boşa geçtiğini belirterek, "Burada hem yeni arkadaşlıklar ediniyoruz hem de aile bütçemize katkı sağlıyoruz. Bize bu imkanı sağladığı için başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.