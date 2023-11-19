Hem meslek sahibi oluyor hem aile bütçelerine katkı sağlıyorlar

Türkiye kar altında
Türkiye kar altında
Dosya biriktiren savcıya Yargıtay'dan kötü haber
Dosya biriktiren savcıya Yargıtay'dan kötü haber
Bakan Tekin açıkladı: Gastronomi Liseleri açılacak
Bakan Tekin açıkladı: Gastronomi Liseleri açılacak
ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
İstanbul'da sağanak yağış, fırtına ve kar
İstanbul'da sağanak yağış, fırtına ve kar
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Bakanlık, Ankara'da 389 arsayı açık artırma ile satacak
Bakanlık, Ankara'da 389 arsayı açık artırma ile satacak
Okullarda iki yabancı dilin öğretileceği modelin pilot uygulaması başladı
Okullarda iki yabancı dilin öğretileceği modelin pilot uygulaması başladı
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı başladı
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı başladı
Uluslararası uyuşturucu karteli lideri İstanbul'da yakalandı
Uluslararası uyuşturucu karteli lideri İstanbul'da yakalandı
Otobüs, minibüs ve taksi'de 'ruhsat'ta yasal düzenleme geliyor
Otobüs, minibüs ve taksi'de 'ruhsat'ta yasal düzenleme geliyor
Elektrikli otoya ÖTV desteği! İşte yeni fiyatlar
Elektrikli otoya ÖTV desteği! İşte yeni fiyatlar
Cumhur İttifakı'nda yerelde 2019 formülü
Cumhur İttifakı'nda yerelde 2019 formülü
Fahiş fiyata ağır ceza 'torba'da
Fahiş fiyata ağır ceza 'torba'da
Uçak seferlerine olumsuz hava engeli
Uçak seferlerine olumsuz hava engeli
AFAD'dan 72 il için 'turuncu' ve 'sarı' uyarı
AFAD'dan 72 il için 'turuncu' ve 'sarı' uyarı
Bakan Koca'dan antibiyotik uyarısı
Bakan Koca'dan antibiyotik uyarısı
Başkentte sağanak etkili oldu: Vatandaşlar zor anlar yaşadı
Başkentte sağanak etkili oldu: Vatandaşlar zor anlar yaşadı
Bir ilimize daha YHT geliyor
Bir ilimize daha YHT geliyor
Elektrikli otomobil fiyatları düşecek mi?
Elektrikli otomobil fiyatları düşecek mi?
'Metrekareye 50 ila 100 kilogram arası yağış düşebilir'
'Metrekareye 50 ila 100 kilogram arası yağış düşebilir'
Erdoğan'dan 'yüzde 50+1' kuralı için 'Değiştirilmeli' çağrısı
Erdoğan'dan 'yüzde 50+1' kuralı için 'Değiştirilmeli' çağrısı
Öğretmenlerden 'Şubat'ta mülakatsız 100 bin atama' talebi
Öğretmenlerden 'Şubat'ta mülakatsız 100 bin atama' talebi
Zafer Partisi iki ilde aday çıkarmayacak
Zafer Partisi iki ilde aday çıkarmayacak
'Ülkemize getirilen Gazzeli 27 hastanın teşhisleri kesinleşti, tedavileri devam ediyor'
'Ülkemize getirilen Gazzeli 27 hastanın teşhisleri kesinleşti, tedavileri devam ediyor'
'Gazzeli öğrenciler' kararının Dünya'ya örnek olmasını dilerim'
'Gazzeli öğrenciler' kararının Dünya'ya örnek olmasını dilerim'
Toplu taşımada 'mülkiyet' sorununu çözecek yasa teklifi hazırlanıyor
Toplu taşımada 'mülkiyet' sorununu çözecek yasa teklifi hazırlanıyor
KDK'den para puanların banka hesabına ödenebileceği tavsiyesi
KDK'den para puanların banka hesabına ödenebileceği tavsiyesi
İntikali yapılmamış tarım arazileri için mirasçılık belgesi talep edilecek
İntikali yapılmamış tarım arazileri için mirasçılık belgesi talep edilecek
Borsada yüksek yargı freni
Borsada yüksek yargı freni
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Hem meslek sahibi oluyor hem aile bütçelerine katkı sağlıyorlar

Van'ın Tuşba Belediyesi tarafından açılan kurslarda eğitim gören kadınlar bir yandan meslek öğreniyor bir yandan da aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Kasım 2023 12:08, Son Güncelleme : 19 Kasım 2023 12:18
Yazdır
Hem meslek sahibi oluyor hem aile bütçelerine katkı sağlıyorlar

Tuşba Belediyesi, ilçedeki kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını sağlamak amacıyla düzenlediği kursları aralıksız sürdürüyor. Üç yıldır ilçede faaliyet gösteren Kalecik Toplum Yaşam Merkezinde açılan birbirinden farklı kurslara katılan kadınlar bir yandan meslek öğrenirken bir yandan da aile bütçelerine katkı sağlıyor. Dikiş nakıştan okuma yazma kursuna, bilgisayardan üniversite hazırlık kurslarına kadar 40 adet kursun yer aldığı merkezde yaklaşık bin kursiyer eğitim görüyor.

Kalecik Toplum Yaşam Merkezini ziyaret eden Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, burada kursiyerlerle sohbet etti. Kalecik Toplum Merkezinin üç yıldır vatandaşlara hizmet sunduğunun altını çizen Başkan Akman, "Burada 40 kursta yaklaşık bin kursiyerimiz var. Burada el işi, nakış, dikiş, okuma yazma kurslarının yanında üniversite öğrencilerimiz için kurslar var. Bunun yanında kursa gelen kadınlarımızın çocukları için kreşimiz bulunuyor. Kurslarımızdaki tüm malzemeleri, öğrencilerimizin kaynak kitaplarını, deneme sınavı kitaplarını biz veriyoruz. Ayrıca üniversite sınavına giren tüm öğrencilerin sınav ücretlerini de biz sağlıyoruz. Yine burada futbol, voleybol ve basketbol alanlarında çocuklarımız yazın açık alanda kışın ise kapalı spor salonunda eğitim alıyor" dedi.

Buradaki kurslara katılan kadınların bir yandan meslek öğrenirken bir yandan da aile bütçelerine katkı sağladığını belirten Akman, "Kadınlarımızdan kimi çeyiz yapıyor kimi yaptığı ürünleri satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Kadınlarımız evde boş oturacaklarına buraya gelerek hem sosyalleşiyorlar hem sohbet ediyorlar hem de meslek öğreniyorlar" ifadelerini kullandı.

Tuşba Belediyesi tarafından açılan okuma yazma kursuna gelen Aysel Özbek isimli vatandaş, "Zamanında amcam benim okumama müsaade etmedi. Buraya taşındıktan sonra okuma yazma kursuna geldim. Sıfırdan başladım şimdi lise 2. sınıftayım. Okumak çok güzel bir duygu. Okuyamam, yapamam diye bir bahane yok. İnsanlar yeter ki istesinler. Yapılmayacak bir şey yok. Okuma yazma bilmeyenler bir hastaneye ya da işlerinin olduğu bir yerde kendilerini ifade edemezler. Artık gittiğim her yerde kendimi ifade ediyorum. Hedefim üniversiteye gitmek ve torunlarımla mezuniyet yaşamak. Psikolog olmak istiyorum. Ben bu imkanları bize sunan Tuşba Belediyesine teşekkür ediyorum" dedi.

Dikiş nakış kursuna gelen Menekşe Yiğit isimli vatandaş da, daha önce evde zamanını boşa geçtiğini belirterek, "Burada hem yeni arkadaşlıklar ediniyoruz hem de aile bütçemize katkı sağlıyoruz. Bize bu imkanı sağladığı için başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber