ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

19 Kasım 2023 tarihinde uygulanan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2023-ALES/3) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, 19 Kasım 2023 tarihinde saat 13.20'den itibaren Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci 29 Kasım 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2023-ALES/3 Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (% 10)

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yapıldı

Bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilen ALES için 157 bin 918 aday başvurdu.

Sınav, 81 il 92 sınav merkezinde saat 10.15'te başladı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Sınavda adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan toplam 100 soru için 150 dakika cevaplama süresi verildi.

Sınav sonuçları 5 Aralık'ta açıklanacak ve açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.