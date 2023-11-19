Zonguldak'ta kuru yük gemisi karaya oturdu: 13 mürettebat kurtarıldı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kuru yük gemisi sürüklenerek karaya oturdu. Gemide hasar meydana gelirken 13 mürettebat kurtarıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Kasım 2023 13:38, Son Güncelleme : 19 Kasım 2023 13:55
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fırtınada bir kuru yük gemisi yardım çağrısında bulundu. Gemi ardından sürüklenerek kıyıya geldi ve karaya oturdu. Gemide hasar oluşurken, 13 mürettebat ekiplerce kurtarıldı.
Öte yandan tam fırtına uyarıları devam ederken ekipler teyakkuza geçerek ihbarları değerlendiriyor.