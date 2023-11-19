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Depremde yıkılan duvarın altından 286. günde cesedi çıktı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde depremden bu yana kayıp olan şahsın cesedi, 286. günde yıkılan duvarın altında bulundu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Kasım 2023 13:54, Son Güncelleme : 19 Kasım 2023 13:55
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Depremde yıkılan duvarın altından 286. günde cesedi çıktı

Kırıkhan ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesinde, Nuriye Civelek Caddesinde bulunan 3 katlı bir binanın en üst katıda depremde yıkıldı. Bugün binanın sahipleri tarafından yapılan kontrollerde; çöken duvarların altında bir ceset bulundu. Durumun 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Gelen polis ekipleri, binada çalışma yaptı. Yapılan incelemelerin ardından ceset, kimlik tespiti için morga kaldırıldı. Cesedin kimliği yapılan DNA çalışmalarıyla netlik kazanacak. Cesedin depremden bu yana haber alınamayan ve binanın en üst katında yaşayan bir şahsa ait olduğu düşünülüyor. Öte yandan kayıp olarak aranan şahsın yakınları tarafından bir çok yerde arandığı öğrenildi.

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