Öğretim üyesi hobi bahçesinde ölü bulundu
Karabük'te bir öğretim üyesi hobi bahçesinde ölü bulundu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Kasım 2023 14:00, Son Güncelleme : 19 Kasım 2023 14:03
Olay, Karabük Üniversitesi TOKİ Konutlarında meydana geldi. Hobi bahçesinde
ağaca asılı halde bulunan şahsı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine
bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık
ekiplerinin yaptığı kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerinde yapılan incelemelerde ölen şahsın Karabük Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Kurtgöz olduğu tespit edildi.
Kurtgöz'ün cenazesi incelemenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.