Türkiye kar altında

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre bugün, iç kesimleri başta olmak üzere Samsun ve Sinop çevrelerinde güneybatı yönlerden fırtına bekleniyor.

Gece saatlerinden itibaren eksini kaybedecek fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Sakarya'da kar yağışı

Sakarya'nın Hendek ilçesinin yüksek kesiminde yer alan Dikmen Mahallesi'nde Kar yağışı etkili oldu.

Bolu'da kar yağışı

Bolu'da Abant Gölü Milli Parkı yolu, devrilen ağaç nedeniyle ulaşıma kapandı, Karabük ve Sakarya'nın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

Bolu'ya yaklaşık 35 kilometre mesafedeki milli parkın Dereceören mevkisinde etkili olan rüzgar ve kar yağışı sebebiyle ağacın devrilmesi sonucu yol, çift yönlü ulaşıma kapandı.

Sivas'ta Geminbeli Geçidi'nde kar yağışı etkili oluyor

Sivas'ın Suşehri ile Zara ilçeleri arasında bulunan Geminbeli Geçidi'nde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Karadeniz ile iç bölgelerin bağlantı yolu olarak bilinen, Suşehri-Sivas kara yolu güzergahındaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor.

Eskişehir'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Eskişehir'in yüksek kesimleri, kar yağışıyla beyaza büründü.

Hava sıcaklığının en yüksek 3, en düşük 1 derece ölçüldüğü kentin yüksek bölgelerinde dün geceden itibaren kar etkisini göstermeye başladı.

Kar kalınlığının yaklaşık 5 santimetreye ulaştığı yolda araç kuyruğu oluştu.

Karabük'te kar yağışı

Karabük'ün yüksek kesimlerinde önceki gün başlayan kar yağışı sürüyor.

Ovacık, Eskipazar ve Eflani ilçeleri ile Keltepe Kayak Merkezi, Karabük-Bartın kara yolunun Beştepeler mevkisi, 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi ve Karabük'ü İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu Kemikli rampaları beyaz örtüyle kaplandı.

Kocaeli'deki kar yağışı, Kuzey Marmara Otoyolu'nda ulaşımı aksattı

Kocaeli'nin yüksek kesimlerindeki kar yağışı etkisini sürdürürken, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Körfez kesiminde trafik yoğunluğu oluştu.

Kentte gece saatlerinde başlayan yağışın ardından Kartepe, Gölcük, Başiskele, Karamürsel, İzmit, Derince ve Körfez ilçelerinin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

Bazı bölgelerde kar kalınlığı 10 santimetreyi geçerken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, yollarda küreme çalışması başlattı.

Kars, Ağrı ve Ardahan'da kar ve soğuk hava etkili oluyor

Kars'ta gece başlayan sağanak yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Karla birlikte Kars-Iğdır kara yolu beyaza büründü, 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidinin bazı bölümlerinde buzlanma oluştu.

Ağrı'da ise yüksek noktalarda aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

Soğuk havanın etkili olduğu kentte, yağışla birlikte 5 bin 137 rakımla yurdun en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın yanı sıra küçük Ağrı Dağı ve çevredeki diğer dağlar da karla kaplandı.

Ardahan'da da kar yağışı etkili oldu. Kentte, sağanak yerini yüksek kesimlerde kara bıraktı, bazı yüksek kesimler karla kaplandı.

Düzce'de yılın ilk kar yağışı Kardüz Yaylası'nda başladı

Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki 1830 rakımlı Kardüz Yaylası'nda kar yağışı etkili oluyor.

İl genelinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

İlçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan ve deniz seviyesinden 1830 metre yüksekte yer alan Kardüz Yaylası'na yılın ilk karı yağdı.

Erciyes Dağı'na kar yağdı

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te bazı pistlere kar yağdı.

Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, sıcaklığın sıfırın altında 2 dereceye kadar düştüğü bölgede kar yağışı etkili oldu.

Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Trabzon-Gümüşhane sınırındaki yaylalar, kar sonrası beyaz örtüyle kaplandı.

Akşam saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı gece boyunca sürdü.

Trabzon ve Gümüşhane sınırında yer alan Cami Boğazı ile Taşköprü yaylalarında yoğun yağışın ardından kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.