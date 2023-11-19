Gazeteci ve sunucu Metin Uca son yolculuğuna uğurlandı

İlk tetkiklerinde boyun şah damarında tıkanıklık tespit edilen ve Kartal Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakım inme merkezinde tedavi altına alınan Uca, 16 Kasım'da acil operasyon geçirmiş, 17 Kasım Cuma günü hayatını kaybetmişti.

Metin Uca için Kocatepe Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Törende, Metin Uca'nın kardeşi Mehtap Uca Erdoğan ve yakınları taziyeleri kabul etti.

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