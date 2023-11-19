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5 ilde eğitime ara verildi

Zonguldak, İstanbul Şile, Bolu, Sakarya'nın Hendek ilçesi, Düzce'nin Akçakoca olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Kasım 2023 19:44, Son Güncelleme : 19 Kasım 2023 20:16
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Sağanak ve fırtına birçok ilde hayatı olumsuz etkiledi.

İstanbul'da da yağış ve fırtınanın etkisiyle kentin bazı noktalarında ağaçlar devrildi, inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Şile'de derenin taşması sonucu birçok iş yerini su bastı.

Valiliğin açıklamasına göre Şile'de yarın ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan kamu personeli de 1 gün idari izinli sayılacak.

Zonguldak

Zonguldak Valiliğinin açıklamasına göre, ildeki olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de bir gün idari izinli sayılacak.

Bolu'da okullar tatil

Bolu Valiliği, hava şartları nedeniyle pazartesi günü il genelinde eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

SAKARYA VE DÜZCE'DE İKİ İLÇEDE EĞİTİME 1 GÜN ARA

Okulların tatil edildiği yerlere Düzce'nin Akçakoca ve Sakarya'nın Hendek ilçeleri de dahil edildi.

Akçakoca Kaymakamlıkğı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

SAKARYA'DA TAŞIMALI EĞİTİME KAR ENGELİ

Sakarya'nın Hendek ilçesinde ise olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin yüksek mahallelerindeki olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle Dikmen, Aksu, Kurtuluş Karadere, Sümbüllü Kırktepe, Bakacak, Pazarcık, Eskibıçkı, Dede Düzü, Bıçkatik, Hicriye, Muradiye, Akçayır, Esentepe, Harmantepe mahallelerinde taşımalı eğitime Hendek Kaymakamlığınca 1 gün ara verildiği kaydedildi.

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