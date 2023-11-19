Kazada yaralanan belediye personeli, 22 gün sonra hayatını kaybetti

Kaza, 28 Ekim'de sabah saatlerinde Bodrum ilçesi Gümbet Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Konacık Jandarma Kavşağı'ndan Gümbet Kavşağı yönüne giden Hasan Özsezgin yönetimindeki 48 VR 154 plakalı Bodrum Belediyesi'ne ait servis midibüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Refüjü aşan midibüs, karşı şeride geçerek devrildi. Bu sırada Erkan A. yönetimindeki 48 AJG 471 plakalı otomobil, midibüse çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Erkan A., yanındaki eşi Aysel A. ve oğlu Ayaz A. (4) ile midibüs şoförü Hasan Özsezgin yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Midibüste sıkışan sürücü Özsezgin, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

BELEDİYE BAŞKANINDAN TAZİYE MESAJI

Erkan A., yanındaki eşi Aysel A. ve oğlu Ayaz A. tedavilerinin ardından taburcu edilirken; Özsezgin, tedavi gördüğü hastanede 22 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, sosyal medya hesabından "Değerli Bodrumlular, merhaba. Kısa bir süre önce geçirdiği talihsiz kazada ağır yaralanan Hasan Özsezgin kardeşimiz, yapılan tüm müdahalelere rağmen ne yazık ki bugün, aramızdan ayrıldı. Belediyemizin kıymetli çalışanlarından olan Hasan kardeşimize Allah'tan rahmet, Ailesine ve mesai arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" paylaşımı yaptı.