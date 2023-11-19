Ceza İnfaz Kurumunda Taşkın Tehlikesi: Hükümlüler güvenlik amaçlı naklediliyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Zonguldak Kdz. Ereğli K2 Tipi Ceza İnfaz Kurumumuzda şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle su seviyesi yükseldiğinden, cezaevinde barındırılan hükümlüleri güvenlik nedeniyle yakın kurumlara naklediyoruz. Düzce T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna nakledilen 39 hükümlünün şu an için bir güvenlik problemi bulunmamaktadır."

