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İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı

İstanbul Valisi Davut Gül ve Şile Belediye Başkanı bugün İstanbul'u etkisi altına alan fırtına ve şiddetli yağış ile ilgili açıklama yaptı. Vali Gül, İstanbul'da 210 civarında ev ve iş yerini su bastığını; İstanbul'da akşam saat 21-22'ye kadar fırtınanın etkili olacağını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Kasım 2023 15:58, Son Güncelleme : 19 Kasım 2023 17:06
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İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Davut Gül, Şile'de sağanak ve fırtınanın etkisiyle bazı iş yerleri ve evleri su bastığını, 5 teknenin zarar gördüğünü belirterek, "Çok şükür, herhangi bir can kaybımız, yaralımız yok. AFAD koordinesinde zarar gören yerlerde hasar tespitlerini ivedi şekilde çıkartacağız. Vatandaşımıza bu açıdan vereceğimiz destekleri vermeye çalışacağız." dedi.

Vali Gül, sağanak ve fırtınadan etkilenen Şile'de incelemelerde bulunarak çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya ve Belediye Başkanı İlhan Ocaklı ile, işletmelerinde hasar oluşan esnafı ziyaret eden Gül, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Küçükmenderek'te fırtına nedeniyle dalgaların zarar verdiği restoranda basın mensuplarına açıklama yapan Gül, hafta sonu için şiddetli yağış ve fırtınaya ilişkin meteorolojik uyarıların yapıldığını, valilik olarak da bunu vatandaşlara duyurduklarını hatırlattı.

Gül, İstanbul'un ilçelerinde metrekareye düşen yağış miktarının yaklaşık 15 ile 100 kilogram arasında değiştiğini belirterek, "Az yağan ilçelerimiz var, çok yağan ilçelerimiz var. Yine aynı şekilde rüzgarın hızı saatte 40 kilometre ile 100 kilometre arasında değişiyor." bilgisini paylaştı.

Şile'de işletmeleri zarar gören esnafı ziyaret ettiklerini dile getiren Gül, bulundukları yerin balıkçı lokantası olduğunu ve fırtınanın etkisiyle oluşan dalgalar nedeniyle limanda irili ufaklı hasarların meydana geldiğini anlattı.

- Kent genelinde 210 ev veya iş yerini su bastığına yönelik ihbar alındı

Vali Gül, ilçedeki hasara ilişkin bilgi vererek, "5 küçük teknemiz zarar gördü. Dükkanlarımız zarar gördü. Yine derelerin denize akamamasından dolayı derelerin taşmasıyla birlikte su basan iş yerlerimiz ve evlerimiz var. Çok şükür, herhangi bir can kaybımız, yaralımız yok. Kaymakamlarımızın koordinesinde ilçe belediye başkanlarımız, İSKİ ve AFAD ile diğer kurumlar, herkes kendi alanında çalışmalarını devam ettiriyor." diye konuştu.

İlerleyen saatlerde fırtınanın etkisini kaybetmesini ve yağışın azalmasını beklediklerini ifade eden Gül, meteorolojik tahminlere göre fırtına ve yağışın saat 21.00-22.00'ye kadar süreceğini kaydederek, vatandaşlara bu gece de duyarlı olmaları ve su basma ihtimali olan yerleri tahliye etmeleri çağrısında bulundu.

Vali Gül, "Bizler de AFAD koordinesinde zarar gören yerlerde hasar tespitlerini ivedi şekilde çıkartacağız. Vatandaşımıza bu açıdan vereceğimiz destekleri vermeye çalışacağız. Hepimize büyük geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Gül, ihbar sayıları mükerrer olmakla birlikte kent genelinde 210 ev veya iş yerini su bastığını, bunun zaman içinde değişiklik gösterebileceğini sözlerine ekledi.

- Ağva'da dere yatağındaki bölgeyle ilgili yıkım kararı

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Ağva'da dere taşkını olduğunu, kamu kurum ve kuruluşlarıyla duruma müdahale ettiklerini anlatarak, Vali Gül ile taşkının meydana geldiği bölgelerde mağdur olan vatandaşlara ve esnafa ziyarette bulunacaklarını söyledi.

Ocaklı, bir gazetecinin, Ağva'da dere yatağındaki bölgeyle ilgili yıkım kararına ilişkin sorusu üzerine, "Biz, yıkımlarla ilgili bütün yasal işlemleri yaptık. Mühürlemelerini yaptık. Yıkım kararlarını aldık. Yürütmeyi durdurma kararı olduğu için mahkeme kararını bekliyoruz. Mahkeme kararından sonra gerçekleşecek." diye konuştu.

Öte yandan, Gül ve Ocaklı'nın açıklamaları sırasında fırtınanın etkisiyle yükselen dalgaların restorana ulaştığı görüldü.

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