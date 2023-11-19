Öğretmenlik Kariyer basamakları Yazılı Sınavı'na yoğun ilgi

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı için Milli Eğitim Bakanlığı personeli, özel öğretim kurumları ve MEB dışından 58 bin 965 aday; uzman öğretmenlik, 3 bin 921 aday ise başöğretmenlik unvanı için başvuru yaptı.

Uzman öğretmenlik için başvuran adayların yüzde 99,40'ı, başöğretmenlik içinse başvuranların yüzde 99,03'ü sınava girdi.

Adaylar, sınava Türkiye saatiyle 10.00-13.00 arasında "https://onlinesinav.meb.gov.tr/" adresi üzerinden e-Devlet/MEBBİS şifreleriyle internet erişimi olan herhangi bir ortamdan katılabildi.

Sınavda beşer seçenekli 100 soru soruldu. 135 dakika uygulanan sınavın değerlendirmesi yapılırken yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecek.

Sınava girdikten sonra herhangi bir sebeple sistem dışına çıkan adaylar, daha sonra tekrar giriş yaparak kalan süreleri içinde sınavı, bugün saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek.

Ancak 10.00-13.00 arasında sınava giriş yapmayanlar daha sonra sınava katılamayacak.

19 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı soru ve cevapları 20 Kasım 2023 Pazartesi günü meb.gov.tr adresinde yayımlanacak.