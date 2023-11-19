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Suriye üzerinden gelen toz bulutu Ceylanpınar semalarını kapladı

Suriye üzerinden gelen toz bulutu Şanlıurfa'nın sınır ilçesi Ceylanpınar'da gökyüzünü kapladı. Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü ilçe adeta kızıla boyanırken toz bulutu ilerleyen saatlerde Şanlıurfa merkeze kadar ulaştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Kasım 2023 16:18, Son Güncelleme : 19 Kasım 2023 16:19
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Suriye üzerinden gelen toz bulutu Ceylanpınar semalarını kapladı

Suriye üzerinden gelen toz bulutu Şanlıurfa'nın sınır ilçelerinde etkili oldu. Öğle saatlerinden itibaren etkili olan toz, Ceylanpınar ilçesinin semalarını kapladı.

Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü ilçe adeta kızıla boyanırken toz bulutu ilerleyen saatlerde Şanlıurfa merkeze kadar ulaştı.

Yetkililer, toz bulutu nedeniyle çocuk, yaşlı ve kronik hastalığı olan vatandaşların solunun sıkıntısı yaşayabileceğini belirterek dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Yılda birkaç defa yoğun toz bulutu ile karşılaştıklarını söyleyen esnaf ise toz yoğunluğunun yaşandığı gün içerisinde vatandaşların evlerine kapandığını ve fazla alışveriş olmadığını belirtti.

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