'Kaya tuzu' kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Kırşehir'de bir kişi, sipariş ettiği kaya tuzunu fazla getirdiği gerekçesiyle işletmeciyi silahla vurarak öldürdü.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 19 Kasım 2023 16:54, Son Güncelleme : 19 Kasım 2023 16:55
Kırşehir'de merkeze bağlı Tosunburnu köyünde mandıra işi ile uğraşan Hüseyin Kozanhan (54), hayvanları için kaya tuzu işletmecisi Hacı Türk'e (26), tuz siparişi verdi.
İddiaya göre; Hacı Türk, istenilen kaya tuzundan fazla miktarda getirdi ve Kozanhan'dan fazla para istedi.
Gece saatlerinde ikili arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Kozanhan, ruhsatsız tabancası ile Türk'e ateş etti. İhbarla köye ekipler sevk edildi.
Türk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Kozanhan jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.