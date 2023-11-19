İşe gitmek için evden çıkan Emin'den haber alınamıyor

Muğla'da işe gideceğini söyleyip evden çıkan 17 yaşındaki Emin Can Şahan'dan bir daha haber alınamadı.

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