DMM: İsrail'in kullandığı görseller İran'a ait. Filistin ile ilgisi yok



Türkiye'nin İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın paylaştığı "Hamas, masum insanları öldürüyor" iddiasındaki görselin yalan olduğunu ortaya çıkardı.

"Bahse konu görüntülerin, 2014 yılında İran'daki bir uyuşturucu tacirinin halka açık idamı sırasında kaydedildiği tespit edilmiştir."

Konuya ilşkin paylaşım şöyle:

İsrail Dışişleri Bakanlığı ve resmi devlet hesaplarından paylaşılan idam görüntüleri ile ilgili, "Hamas, masum insanları öldürüyor" iddiası doğru değildir.



Bahse konu görüntülerin, 2014 yılında İran'daki bir uyuşturucu tacirinin halka açık idamı sırasında kaydedildiği tespit. pic.twitter.com/6CnLe1iBTt