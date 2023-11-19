Çöp kamyonu sokağı savaş alanına çevirdi
İstanbul Bağcılar'da frenlerinin boşaldığı iddia edilen çöp kamyonu çok sayıda otomobile çarparak durabildi. Yokuş aşağı giden araçtan kendini yola atan kamyon şoförü yaralandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 19 Kasım 2023 18:09, Son Güncelleme : 19 Kasım 2023 18:10
Kaza, saat 16.00 sıralarında Yıldıztepe Mahallesi 566 Sokak'ta meydana geldi.
İddiaya göre frenleri boşalan çöp kamyonu yokuş aşağı gitmeye başladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon şoförü araçtan atladı.
Kamyon sokakta park halinde bulunan çok sayıda araca çarparak durabildi. Kazada kamyon şoförü yaralandı.