Bütçede komisyon süreci bu hafta bitecek

Meclis'te bütçe görüşmelerinde komisyon aşaması bu hafta tamamlanacak.

Plan ve Bütçe Komisyonunda yarın Dışişleri, salı günü Adalet, çarşamba Aile ve Sosyal Hizmetler, perşembe günü de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçeleri görüşülecek.

Cuma günü ise Cumhurbaşkanlığı bütçesi el alınacak ve komisyonu süreci tamamlanacak. Ardından genel kuruldaki görüşmelere geçilecek.

Meclis Genel Kurulu'nda bu hafta Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine de devam edilecek.