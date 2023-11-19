Kocaali-Hendek yolu ulaşıma kapatıldı
Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında ulaşımı sağlayan yol, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Kasım 2023 22:10, Son Güncelleme : 19 Kasım 2023 22:11
Karayolları Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kocaali -Hendek İl Yolu, 17-41. kilometreler arasındaki yoğun kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatılmıştır" ifadelerine yer verildi.Erzurum-Tekman yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı Çankırı-Bolu kara yolunun İstanbul istikameti kar nedeniyle ulaşıma kapandı