Hurdaya dönen araçtan emniyet kemeri sayesinde kurtuldu
Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen kazada sürücü, hurdaya dönen otomobilde emniyet kemeri sayesinde ölümden döndü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Kasım 2023 22:19, Son Güncelleme : 19 Kasım 2023 22:20
Siirt'in Kurtalan ilçesinde Lokman Ş.'nin kullandığı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak takla attı.
Kaza sırasında emniyet kemerinin takılı olması sayesinde yara almayan sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sürücü, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.