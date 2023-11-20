Batman'da sel faciası: Üçüncü çocuğun da cesedi bulundu

Batman'ın Seyitler Mahallesi'nde sel sularına kapılarak kaybolan 9 yaşındaki Birgül Güner'in bulunması için AFAD, İl Özel İdaresi, itfaiye su altı arama kurtarma ve belediye ekipleri ile JAK timi tarafından arama çalışmaları yapıldı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu Güner'in cansız bedeni evlerine yakın bir yerde bulundu.

Çocuğun cesedi kentteki özel bir hastaneye götürüldü.

Kardeş oldukları öğrenilen Asenat (1), İsrafil (5) ve Birgül Güner'in bulunması ile ekiplerin arama çalışmaları sona erdi.

Batman'da taşkın ve sel neticesinde Lalihan Güner (54) hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralı kurtarılarak hastanelere kaldırılmıştı. Güner'in kaybolan 3 torunu için arama çalışmaları başlatılmış, Asenat ve İsrafil'in cesedine evlerine yakın bir yerde ulaşılmıştı.