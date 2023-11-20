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Kabine bugün toplanıyor: Üç gündem maddesi masada

Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında toplanacak Bakanlar Kurulu, İsrail'in Gazze katliamları, 50+1 kuralının değiştirilmesi ve savaş uçağı Eurofighter alımını masaya yatıracak.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 20 Kasım 2023 07:48, Son Güncelleme : 20 Kasım 2023 07:52
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Kabine bugün toplanıyor: Üç gündem maddesi masada

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, üç hafta aranın ardından bugün toplanıyor. Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak toplantının ana gündem maddeleri, İsrail'in Gazze'deki katliamları, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 50+1 kuralı ve hava kuvvetlerinin bir an önce alması gereken savaş uçakları olacak.

Toplantıda, 44 gündür Gazze'yi aralıksız bombalayan İsrail'in durdurulması ve ateşkesin sağlanması için Türkiye'nin ara buluculuk ve garantörlük meselesi değerlendirilecek. Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ara buluculuk için yürüttükleri diplomasi trafiğini kabine üyeleri ile paylaşacak.

Kabinenin önemli bir diğer sıcak başlığı TSK envanterine katılması planlanan savaş uçakları olacak. ABD'nin F-16 ve F-35 satışında işi yokuşa sürmesi, Türkiye'yi yeni çözümler aramaya iterken, Türkiye Avrupa'dan 40 Eurofighter Typhoon almak için kolları sıvadı. İngiltere ve İspanya bu alıma yeşil ışık yakarken, Almanya uçak satışına sıcak bakmıyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler konu hakkında gelinen son durumu kabine üyeleri ile paylaşacak. Güler'in savaş uçakları alımı konusunda alternatif rotaları kabine üyeleri ile de paylaşması bekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Gazze'ye gönderilen sağlık yardımları ve Mısır'a kurulan sahra hastaneleri hakkında bilgilendirmede bulunacak. Yurt içinde ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları da kabine toplantısında gündeme gelecek.

İçişleri Bakanlığının yurt içinde suç örgütlerine yönelik yaptığı operasyonlar değerlendirilecek. Kabinede ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya dönüşü değişim sinyalini verdiği, Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki 50+1 kuralının da gündeme gelmesi bekleniyor.

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