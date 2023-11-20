Borsa günün ilk yarısında yükseldi

MEB'den öğretmenlere 24 Kasım özel programı
MEB'den öğretmenlere 24 Kasım özel programı
Bankadan müjde! %0 Faizli kredi!
Bankadan müjde! %0 Faizli kredi!
Sponsorlu İçerik
Kayseri'de 7 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Kayseri'de 7 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplandı
Bakanlıktan, yurtta cinsel istismar iddiasına suç duyurusu
Bakanlıktan, yurtta cinsel istismar iddiasına suç duyurusu
Kariyer Basamakları Sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Kariyer Basamakları Sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Öğretmenlerin mesleki eğitim çalışma süresi uzatıldı
Öğretmenlerin mesleki eğitim çalışma süresi uzatıldı
Bakan Yerlikaya fırtına ve selin bilançosunu açıkladı: 9 ölü
Bakan Yerlikaya fırtına ve selin bilançosunu açıkladı: 9 ölü
Bakan Tunç: Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden dönüş yok
Bakan Tunç: Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden dönüş yok
Dikbayır'dan Akşener'e: Gerçeği ortaya çıkarmazsa savcılığa başvuracağım
Dikbayır'dan Akşener'e: Gerçeği ortaya çıkarmazsa savcılığa başvuracağım
YKS yerleştirme kılavuzunda 10 yeni bölüm yer alacak
YKS yerleştirme kılavuzunda 10 yeni bölüm yer alacak
2 adalet komisyonu nakli çıkan personelin ayrılışları işlemlerini bekletiyor
2 adalet komisyonu nakli çıkan personelin ayrılışları işlemlerini bekletiyor
Bakan Uraloğlu: İnternet hızımız adeta uçuyor
Bakan Uraloğlu: İnternet hızımız adeta uçuyor
Sağlık personeli Görevde Yükselme sonuçlarını bekliyor
Sağlık personeli Görevde Yükselme sonuçlarını bekliyor
Geçen ay en çok konut aranan il ve ilçeler
Geçen ay en çok konut aranan il ve ilçeler
Kıyı Emniyetine 95 işçi alınacak
Kıyı Emniyetine 95 işçi alınacak
Yurt içi piyasalarda gözler faiz kararında
Yurt içi piyasalarda gözler faiz kararında
Memurlara emeklilik yolu: İşte 7 soruda merak edilenler
Memurlara emeklilik yolu: İşte 7 soruda merak edilenler
Ak Parti çalışmaya başladı: 50+1 yerine 2 formül
Ak Parti çalışmaya başladı: 50+1 yerine 2 formül
15 ilde 'turuncu', 16 ilde 'sarı' meteorolojik uyarı
15 ilde 'turuncu', 16 ilde 'sarı' meteorolojik uyarı
6 ilde eğitime ara verildi
6 ilde eğitime ara verildi
Bütçede komisyon süreci bu hafta bitecek
Bütçede komisyon süreci bu hafta bitecek
Bolu'da okullar tatil
Bolu'da okullar tatil
DMM: İsrail'in kullandığı görseller İran'a ait. Filistin ile ilgisi yok
DMM: İsrail'in kullandığı görseller İran'a ait. Filistin ile ilgisi yok
Hrant Dink cinayeti tetikçisi Ogün Samast hakkında yeni iddianame hazırlandı
Hrant Dink cinayeti tetikçisi Ogün Samast hakkında yeni iddianame hazırlandı
Cumhurbaşkanlığı kabinesi yarın toplanacak
Cumhurbaşkanlığı kabinesi yarın toplanacak
Ceza İnfaz Kurumunda Taşkın Tehlikesi: Hükümlüler güvenlik amaçlı naklediliyor
Ceza İnfaz Kurumunda Taşkın Tehlikesi: Hükümlüler güvenlik amaçlı naklediliyor
Metin Uca'nın cenazesinde provokasyon
Metin Uca'nın cenazesinde provokasyon
Türkiye kar altında
Türkiye kar altında
Dosya biriktiren savcıya Yargıtay'dan kötü haber
Dosya biriktiren savcıya Yargıtay'dan kötü haber
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Ekonomi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,21 değer kazanarak 7.948,71 puana çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Kasım 2023 13:08, Son Güncelleme : 20 Kasım 2023 13:09
Yazdır
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 95,35 puan artışla 7.948,71 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 41,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,93, holding endeksi yüzde 1,38 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,60 ile finansal kiralama faktoring, tek gerileyen ise yüzde 0,48 ile sigorta oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin adımlarının sonuna geldiğine yönelik beklentilerin yeni haftada da varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu söyledi.

Fed yetkililerinin hala temkinli tutumlarını koruduklarına da dikkati çeken analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise büyük ihtimalle bankanın gelecek yıl haziran ayından itibaren faiz indirimlerine başlayabileceğinin tahmin edildiğini bildirdi.

Öğleden sonra ABD'de öncü göstergeler endeksi verisinin takip edileceğini aktaran analistler, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.000 ve 8.180 seviyelerinin direnç, 7.730 ve 7.590 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber