İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 22,63'e yükseldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, kentin, Marmara Bölgesi ve Türkiye genelinin yağmurlu hava dalgası nedeniyle aralıksız yağış aldığı aktarıldı.

Yağışların, son yılların en kurak dönemini yaşayan İstanbul'un barajlarına da bereket getirdiğine vurgu yapılan açıklamada, "Kente su sağlayan barajlar, yüzde 16'lara kadar gerileyen seviyelerden son yağışlarla birlikte yüzde 22,63 doluluk oranına ulaştı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yağışlarla birlikte Ömerli Barajı'nın yüzde 44,75, Elmalı Barajı'nın yüzde 43,25, Darlık Barajı'nın yüzde 36,25, Alibey Barajı'nın yüzde 23,85 ve Istrancalar Barajı'nın yüzde 21,31, Terkos Barajı'nın yüzde 11,41, Büyükçekmece Barajı'nın yüzde 7,40, Sazlıdere Barajı'nın yüzde 7,31, Kazandere Barajı'nın yüzde 5,87, Pabuçdere Barajı'nın yüzde 2,85 seviyelerinde doluluğa eriştiği belirtildi.

Meteorolojik verilerle yağışlı dönemin devam edeceği aktarılan açıklamada, tasarruflu su kullanımının önemine dikkati çekildi.