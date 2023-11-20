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Recep İvedik'in 'Konya yerine Kenya'ya gittiği sahne gerçek oluyordu

Recep İvedik 6 filminde 'Konya yerine Kenya'ya gittiği sahne Ankara'da gerçek oluyordu. Ankara'dan Batman'a gidecek yolcuların ring aracı tarafından yanlışlıkla Amsterdam uçağı önünde indirilmesi karışıklığa neden oldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Kasım 2023 11:20, Son Güncelleme : 20 Kasım 2023 11:25
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Ankara'dan Batman'a gidecek olan yolcular ring aracının yaptığı hata nedeniyle Batman uçağı yerine Amsterdam uçağına bindi. Uçak içerisinde kabin ekibinin durumu fark ederek, 'Batman'a seyahat edecek yolcular lütfen acele bir şekilde kendilerini kabin ekibine bildirsinler' anonsu ile uyarıldı. Bu anonsları duyan yolcular şok oldu. Kabin ekibi Batman'a gidecek olan yolcuları birkaç kez anons ederek uçaktan indirdikten sonra uçak Amsterdam'a hareket etti.

Amsterdam'a seyahat eden bir yolcu, uçak içerisinde yaşanan sıra dışı anları kayıt altına aldı. Yolcu kayıt altına aldığı o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Şaşkınlığını gizleyemeyen yolcu, kayıt sırasında şunları söyledi; "Şu an Ankara-Amsterdam uçuşundayız. Ring arabalarıyla uçağın önüne geldik. Bebek arabasını verecekken ağabeyin biri 'Batman'a değil mi?' diye sordu. Bizde, ağabey ne Batman'ı bu Amsterdam uçağı deyince, ne Amsterdam'ı ben Batman'a gidiyorum' diye yanıt verdi. Şu anda uçağın içinde Batman Amsterdam yolcuları tamamen karışmış durumda. Bütün Batman yolcularını tek tek çağırıyorlar. Bu da başımıza geldi" ifadelerini kullandı.

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