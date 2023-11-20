Bakan Fidan: İsrail'e karşı bölge ülkeleri tek ses olmalı

Dikbayır'dan Akşener'e: Gerçeği ortaya çıkarmazsa savcılığa başvuracağım
Dikbayır'dan Akşener'e: Gerçeği ortaya çıkarmazsa savcılığa başvuracağım
Kasım müjdesi! %1.99 Faizle 50.000 TL!
Kasım müjdesi! %1.99 Faizle 50.000 TL!
Sponsorlu İçerik
YKS yerleştirme kılavuzunda 10 yeni bölüm yer alacak
YKS yerleştirme kılavuzunda 10 yeni bölüm yer alacak
2 adalet komisyonu nakli çıkan personelin ayrılışları işlemlerini bekletiyor
2 adalet komisyonu nakli çıkan personelin ayrılışları işlemlerini bekletiyor
Bakan Uraloğlu: İnternet hızımız adeta uçuyor
Bakan Uraloğlu: İnternet hızımız adeta uçuyor
Sağlık personeli Görevde Yükselme sonuçlarını bekliyor
Sağlık personeli Görevde Yükselme sonuçlarını bekliyor
Geçen ay en çok konut aranan il ve ilçeler
Geçen ay en çok konut aranan il ve ilçeler
Kıyı Emniyetine 95 işçi alınacak
Kıyı Emniyetine 95 işçi alınacak
Yurt içi piyasalarda gözler faiz kararında
Yurt içi piyasalarda gözler faiz kararında
Memurlara emeklilik yolu: İşte 7 soruda merak edilenler
Memurlara emeklilik yolu: İşte 7 soruda merak edilenler
Ak Parti çalışmaya başladı: 50+1 yerine 2 formül
Ak Parti çalışmaya başladı: 50+1 yerine 2 formül
Kabine bugün toplanıyor: Üç gündem maddesi masada
Kabine bugün toplanıyor: Üç gündem maddesi masada
15 ilde 'turuncu', 16 ilde 'sarı' meteorolojik uyarı
15 ilde 'turuncu', 16 ilde 'sarı' meteorolojik uyarı
6 ilde eğitime ara verildi
6 ilde eğitime ara verildi
Bütçede komisyon süreci bu hafta bitecek
Bütçede komisyon süreci bu hafta bitecek
Bolu'da okullar tatil
Bolu'da okullar tatil
DMM: İsrail'in kullandığı görseller İran'a ait. Filistin ile ilgisi yok
DMM: İsrail'in kullandığı görseller İran'a ait. Filistin ile ilgisi yok
Hrant Dink cinayeti tetikçisi Ogün Samast hakkında yeni iddianame hazırlandı
Hrant Dink cinayeti tetikçisi Ogün Samast hakkında yeni iddianame hazırlandı
Cumhurbaşkanlığı kabinesi yarın toplanacak
Cumhurbaşkanlığı kabinesi yarın toplanacak
Ceza İnfaz Kurumunda Taşkın Tehlikesi: Hükümlüler güvenlik amaçlı naklediliyor
Ceza İnfaz Kurumunda Taşkın Tehlikesi: Hükümlüler güvenlik amaçlı naklediliyor
Metin Uca'nın cenazesinde provokasyon
Metin Uca'nın cenazesinde provokasyon
Türkiye kar altında
Türkiye kar altında
Dosya biriktiren savcıya Yargıtay'dan kötü haber
Dosya biriktiren savcıya Yargıtay'dan kötü haber
Bakan Tekin açıkladı: Gastronomi Liseleri açılacak
Bakan Tekin açıkladı: Gastronomi Liseleri açılacak
ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
İstanbul'da sağanak yağış, fırtına ve kar
İstanbul'da sağanak yağış, fırtına ve kar
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Bakanlık, Ankara'da 389 arsayı açık artırma ile satacak
Bakanlık, Ankara'da 389 arsayı açık artırma ile satacak
Okullarda iki yabancı dilin öğretileceği modelin pilot uygulaması başladı
Okullarda iki yabancı dilin öğretileceği modelin pilot uygulaması başladı
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı başladı
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı başladı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Fidan: İsrail'e karşı bölge ülkeleri tek ses olmalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulmasını teminen İsrail üzerinde baskı oluşturmak için bölge ülkelerinin tek ses olması önem taşımaktadır" dedim

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 20 Kasım 2023 12:01, Son Güncelleme : 20 Kasım 2023 12:02
Yazdır
Bakan Fidan: İsrail'e karşı bölge ülkeleri tek ses olmalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2024 yılı bütçesi görüşmelerinde sunum yaptı.

Bakan Fidan, açıklamalarında şunları kaydetti;

Şu ana kadar İsrail saldırılarında yaklaşık 12 bin Filistinli hayatını kaybetmiştir. Camilerin bombalanmasını hiçbir şekilde kabul etmeyeceğiz. Kalıcı barış için hep birlikte çalışma için kararlıyız. Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulmasını teminen İsrail üzerinde baskı oluşturmak için bölge ülkelerinin tek ses olması önem taşımaktadır. Çözümün tek yolu 1967 sınırlarında bir Filistin devletinin kurulmasıdır.

Şimdiye kadar 11 uçak dolusu malzemeyi Mısır'a ulaştırdık. 983 vatandaşımızın tahliyesi için çalışmalarımız sürüyor. 170 vatandaşımızın Gazze'den çıkışı sağlanmıştır.

"Maalesef bazı ülkeler PKK/YPG'ye desteğini sürdürüyor"

(Suriye) Rejim ile angajman sürecini başlattık. Önceliğimiz terör tehditlerinin yok edilmesidir. Maalesef bazı ülkeler PKK/YPG'ye desteğini sürdürüyor.

(Irak) Türkmen soydaşlarımızın haklarını engellenmemesi için mesajlarımızı muhataplarına iletiyoruz.

Önümüzdeki dönemde İran Cumhurbaşkanı ülkemizi ziyaret edecek.

Tek millet iki devlet şiarında Azerbaycan ile her anlamdaki dayanışmayı devam ettirdik. 30 yıllık işgali sona erdirerek Güney Kafkasya'da huzur sağlanmıştır. Ermenistan ile normalleşme sürecine Azerbaycan ile eşgüdüm içinde devam etmekteyiz.

Türkiye AB üyeliği başlığını korumaktadır.

Kıbrıs'ta bir müzakere olacaksa bu iki toplum arasında değil iki devlet arasında olacaktır. Müzakereye başlamadan önce iki devletin şartları eşitlenecektir.

Yunanistan ile ilişkilerimiz olumlu yönde evrilmektedir. 7 Aralık 2023 tarihinde Yüksek Düzeyli İş Birliği Toplantısı için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber