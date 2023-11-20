Adana'da şiddetli rüzgar etkili oldu

Belediye Başkanı Kazım Özgan, yaptığı açıklamada, yazlık ve kışlık bitki üretilen seranın çatısındaki naylonun parçalandığını kaydetti.

Kozan ilçesinde de şiddetli rüzgar nedeniyle Kozan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait üretim serasında hasar oluştu.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net