Mera husumeti nedeniyle tüfekle vurulan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Tokat'ın Pazar ilçesinde mera alanı nedeniyle husumetli oldukları kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan 2 kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Kasım 2023 07:10, Son Güncelleme : 21 Kasım 2023 07:13
Üzümören beldesinde Furkan G. (23), hayvan otlatma alanı nedeniyle husumetli olduğu Enes (38) ve Şaban Y. (35) kardeşleri beldenin farklı iki noktasında av tüfeğiyle vurdu.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan kardeşler, Pazar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ağır yaralı Şaban Y, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Jandarma ekipleri, beldede ve Pazar Devlet Hastanesi çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.
Olay sonrası kaçan Furkan G'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.