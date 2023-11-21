İki ilde okullara bir gün ara verildi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ardahan'da il merkezi, Göle ve Hanak'ta taşımalı eğitime, Çıldır ilçesinde ise eğitime bir gün ara verildi.

Kent genelinde kar yağışı sonrası etkili olan buzlanma ulaşımda aksamalara yol açıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Çıldır ilçesi genelinde okullara bir gün ara verildi.

İl merkezi ile Göle ve Hanak ilçelerinde ise köy okullarında taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Erzurum'un Pasinler ilçesinde kırsal mahalle okullarında eğitime bir gün ara verildi



Erzurum'un Pasinler ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsal mahalle okullarında eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Pasinler ilçesinde şiddetli rüzgar ve düşük sıcaklığın oluşturduğu buzlanma nedeniyle kırsal mahalle okulları ile taşımalı eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.