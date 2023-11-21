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Zonguldak'ta batan geminin konumu tespit edildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı geminin yerinin limanın uç tarafında tespit edildiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Kasım 2023 13:47, Son Güncelleme : 21 Kasım 2023 15:23
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Memiş, Karadeniz Ereğli sahilinde gazetecilere, pazar günü saat 10.30 sıralarında irtibat kesilen 12 Türk mürettebatlı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisinin limanın uçlarında battığını anımsattı.

O günden bu saate kadar yapmış oldukları çalışmalar neticesinde geminin konumunu tespit ettiklerini belirten Memiş, "Tam da uzman arkadaşlarımızın tahmin etmiş olduğu bölgede geminin battığını biliyoruz ve orada dalgıçlarımız şu anda arama tarama faaliyetlerini yoğunlaştırmış bulunmaktalar." dedi.

Memiş, gemiyi tahmin etikleri gibi limanın uç tarafında batmış halde bulduklarını, AFAD, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, jandarma SAK, emniyet ve gönüllü dalgıçlardan oluşan 159 kişilik arama kurtarma ekibinin çalışmalarına devam ettiğini ve çalışmalarda 4 su altı robotu kullandıklarını söyledi.

Şu anda olumsuz hava muhalefetinin bulunmadığını ancak deniz çalkantılı olduğu için dipteki görüş seviyesinin 30 santimetreye kadar düştüğünü anlatan Memiş, "Dronlarımızı da uçuruyoruz. İnşallah geriye kalan 11 mürettebatımızla ilgili olarak da ilerleyen süreçte bilgi vereceğiz." diye konuştu.

Memiş, fırtınadan etkilenen Ereğli'deki zarar tespit ve temizlik çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğüne değinerek, kısa sürede afetin meydana getirdiği zararları giderip, Ereğli sokaklarını eski haline getirmek için büyük çaba sarf edeceklerini ama asıl odaklarının 11 mürettebatın bulunması olduğuna dikkati çekti.

- "Kayıp mürettebattan herhangi bir haber alamadık"

Bir gazetecinin en son haber alınmasından bu yana batan geminin mürettebatıyla iletişim kurulup kurulamadığına ilişkin soruya Memiş, "Kayıp mürettebattan herhangi bir haber alamadık. Arama ve tarama çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Şartlar ne kadar olumsuz olursa olsun, ne kadar kötü görünürse görünsün vatandaşlarımızı sağ olarak değerlendirip bütün arama ve tarama çalışmalarımızı buna göre yürütürüz. Bu işin kuralı bu şekildedir ve çalışmalarımıza devam ediyoruz." yanıtını verdi.

Geminin nerede ve ne kadar derinlikte bulunduğuna ilişkin soru üzerine de Memiş, şunları kaydetti:

"Orası askeri bölge. Limanın tam ucunda, tam da o kasırganın olduğu sırada tespitlerimiz vardı gemiyle ilgili olarak. Tahmin ettiğiniz yerde bulduk. Limanın uç tarafında, yanaşmaya çalışmış aslında o ama askeri yasak bölge orası, orayı görebilseniz tonlarca ağırlığındaki kaya parçalarını 9-10 metre yüksekliğindeki dalgalar paramparça etmiş. Yıkıma uğramış o bölge ama şu anda şartlar arama tarama ve kurtarma için uygun. Ekiplerimiz şu anda dalış yapıyor. Şu anda biz burada sizlere canlı olarak bilgilendirme yaparken oradaki dalgıçlarımız sürekli dalış yapıyor."

- "Arkadaşlarımız geminin yaşam alanlarına girmeyi başardı"

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu da bu sabah denizin sakinleşmesiyle dalgıçların dalış imkanı bulduğunu anlattı.

Gemi enkazına ulaşıldığını anımsatan Hacıbektaşoğlu, "Hemen mendireğe 25 metre mesafede, geminin bulunduğu yerde yaklaşık derinlik 15 metre civarı. Maalesef gemi kırıma uğramış vaziyette. Şu anda dipte görüş mesafesi 30 santimetreye kadar düşüyor. Arkadaşlarımız geminin yaşam alanlarına girmeyi başardı." şeklinde konuştu.

Açıklama öncesinde denizcilerin aileleriyle bir araya geldiklerini söyleyen Hacıbektaşoğlu, çalışmalara ilişkin merak içinde olan vatandaşları bilgilendirdiklerini kaydetti.

- "Cumhurbaşkanı Erdoğan süreci takip ediyor"

Hacıbektaşoğlu, kazanın oluş biçimi, öncesi ve sonrasıyla ilgili adli soruşturmanın Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütüldüğünü ifade ederek, kayıp yakınları ve kamuoyunun bu konuda müsterih olmasını, süreci Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un sürekli takip ettiğini vurguladı.

Zonguldak'ta kapalı yol bulunmadığını, hasar alan yollarla ilgili Karayolları, İl Özel İdaresi ve ilgili ekiplerin çalışmalarına devam ettiğine işaret eden Hacıbektaşoğlu, okullardaki hasar tespitlerinin tamamlanmak üzere olduğunu bildirerek, "Dün açıklamıştık, sadece Karadeniz Ereğli ilçemizde bugün ve yarın okullara ara vermiştik. Sonrasında okulların durumuna göre ihtiyaç olursa okul bazında tatil edeceğiz. Bu çok kısa süreli olacak." ifadesini kullandı.

Hacıbektaşoğlu, bu sabah itibariyle 1605 vatandaşa elektrik hizmeti sağlanamadığını belirterek, bunlardan 1592'sinin Karadeniz Ereğli'de, 13'ünün de kent merkezinde bulunduğunu söyledi.

Bütün ekiplerin sahada yer aldığını, bugün içerisinde tüm vatandaşları elektriğe kavuşturmayı hedeflediklerini ifade eden Hacıbektaşoğlu, hasar tespit çalışmalarının da bugün tamamlanacağını kaydetti.

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